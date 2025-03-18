CASIOの人気ブランド「G-SHOCK」から、日本を代表するロックバンド「ONE OK ROCK」の結成20周年を記念したコラボレーションモデル「GM-2100TTTR-8AJR」が発表されました。本モデルでは、「ONE OK ROCK」のベーシストであるRyota氏の全面監修のもと、美しいグラデーション加工を施した「桜」を文字板に散りばめ、「刀」をモチーフとした小針を配することで、日本文化の持つ優雅さと伝統が表現されています。ベースモデルには、八角