TBSの人気特番「SASUKE」は18日、公式X（旧ツイッター）で、SASUKE制作チームが作る新スポーツエンターテインメント番組「HANZO」を発表した。五輪競技「近代五種」の5種目が壮大なスケールで融合。「SASUKE」制作チームが作る新たなスポーツエンターテイメントで、令和最強の男女40人が互いのプライドをかけ初代王者を目指す。番組セットは近代五種競技をオマージュ。1stステージは、実際に使われる近代五種障害物レースの