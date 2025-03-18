吉成名高インタビュー・中編（全３回）ムエタイ界の至宝・吉成名高がONE初参戦 © Yuko YASUKAWA／集英社子どもの頃、タイでムエタイに出会い、タイ人以外では史上初のラジャダムナンスタジアム３階級制覇を果たした吉成名高。彼の戦いぶりは、伝統的なムエタイの枠を超え、ボクシングの要素も取り入れた独自のスタイルを築き上げている。近年、ムエタイはよりアグレッシブな戦いへと進化しつつある。ONEでは、オープンフ