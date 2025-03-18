吉成名高インタビュー・前編（全３回）ムエタイ界の至宝・吉成名高がONE初参戦 © Yuko YASUKAWA／集英社ムエタイ界のPFP（パウンド・フォー・パウンド）１位に君臨する吉成名高が、ついにONEの舞台に立つ。３月23日、さいたまスーパーアリーナで開催されるONE Championship「ONE 172: 武尊 VS ロッタン」で、元ルンピニースタジアム王者ラック・エラワンと激突。ラジャダムナンスタジアム３階級制覇を成し遂げ、驚異の35連