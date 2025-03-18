イスラエル軍ガザとレバノン南部シリア南部を空爆、少なくとも10人死亡 イスラエル軍は17日にガザ地区とレバノン南部、シリア南部で空爆を実施、少なくとも10人が死亡したもよう。イスラエル軍はガザ地区のハマス標的に対して大規模な攻撃を行っていると発表。 東京時間09:37現在 ＮＹ原油先物APR 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝67.48（-0.10-0.15%） ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）