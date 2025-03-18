An artist's concept of 火星の地殻深部に「液体の水」が存在するかも。そんな興味深い可能性を示す研究が昨年末に発表されました。これまで火星表面には液体の水が安定して存在するのは難しいと考えられてきましたが、地下深くなら状況が異なる可能性があるらしいのです。もし本当に水が見つかれば、火星に微生物が生息する可能性もゼロではなくなるかもしれません。InSightが探った火星内