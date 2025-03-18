「SymTurns（以下、シムターンズ）」は数人で同じ部屋を毎月一定額で借り、各自が都合のいいときに利用できるという斬新な居住スタイル。完全に2拠点生活をするのは難しいけれど、試しに住める1.5拠点なら、さまざまな人に可能性が広がる。さらには、空き家問題の糸口にもなりそうなのだとか。京都から始まり、全国へ広がるシステムをすでに実践している方の体験も含めて紹介したい。京都で古家・空き家の再生を行う八清の代表が創