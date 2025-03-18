アセンテックが急反発し、昨年来高値を更新した。同社は１７日取引終了後、２６年１月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比９９．３％増の１７億３０００万円としていることや、期末一括配当計画を前期比５円増配の２０円としていることが好感されているようだ。 売上高は同１６．５％増の１７０億円を見込む。サイバーセキュリティー脅威の高まりに加え、ウインドウズ１０のサポート終