石破総理が新人議員に１人１０万円相当の商品券を配っていた問題について、日本維新の会の吉村代表は「求心力を高める政治活動。違法だと思う」などと批判しました。日本維新の会の吉村洋文代表は１７日、石破総理が自民党の１年生議員１５人と会食するのに合わせ、１０万円相当の商品券を配っていたことについて厳しく批判しました。（日本維新の会吉村洋文代表）「最もやらない自民党の人、政治家だと思っていましたので