クラシコムが大幅高で６連騰。同社が１７日の取引終了後に発表した２５年７月期第２四半期累計（２４年８月～２５年１月）の連結決算は、売上高が前年同期比１７．０％増の４１億９３００万円、営業利益は同１６．３％減の５億４８００万円、最終利益は同２３．１％減の３億５５００万円だった。中間期は減益となった半面、直近３カ月間の１１～１月期は大幅な増収・営業増益となり、業況の底入れを期待した買いが優