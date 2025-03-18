午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４２４、値下がり銘柄数は１６４、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に卸売、保険、輸送用機器、不動産、銀行、証券・商品など。値下がりで目立つのはその他製品など。 出所：MINKABU PRESS