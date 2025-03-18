【モデルプレス＝2025/03/18】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利と女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）がW主演を務めるMBS／TBSドラマイズム「アポロの歌」（MBS：毎週火曜深夜0時59分／TBS：深夜1時28分）の第5話が、18日に放送される。【写真】佐藤勝利＆高石あかり、上裸ビジュアル◆佐藤勝利＆高石あかりW主演「アポロの歌」1970年に「週刊少年キング」で連載された鬼才・手塚治虫氏原作の壮大なSF青春スト