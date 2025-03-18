イングランド・プレミアリーグの名門リバプールに所属するエジプト代表ＦＷモハメド・サラー（３２）が世界最優秀選手賞「バロンドール」争いから?脱落?したようだ。サラーはここまで２７得点をマークし、世界最高峰リーグの得点ランキングでトップを独走。しかし、スペインメディア「ＢＥＳＯＣＣＥＲ」は「サラーは素晴らしい活躍を見せているにもかかわらず、イングランドの強豪リバプールの敗北により、今年のバロンドール