William Schomberg[ロンドン １７日 ロイター] - リーブス英財務相は１７日、ロイターに対し、英金融規制当局が最近打ち出した経済成長てこ入れのための措置を賞賛した。英政府は投資を阻害する官僚機構・手続きの簡素化を進めており、規制当局がこれに対応したと評価した。具体的には、金融行動監視機構（ＦＣＡ）が調査中の企業名を公表する「ネーム・アンド・シェイム」ルールを撤廃したことと、イングランド銀行（中央銀行