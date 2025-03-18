女優の市川実日子（46歳）が、3月17日に日本テレビ公式YouTubeチャンネルで公開された動画に出演。連続ドラマ「ホットスポット」の撮影が全部終わった時に「恥ずかしながら泣いてしまった」と語った。3月16日に最終回を迎えたドラマ「ホットスポット」の出演者と、脚本を務めたバカリズムによる座談会が行われ、主演の市川実日子が、5か月間撮影をしていたため、終わったという実感がない感覚があると話し、さらに「オールアップの