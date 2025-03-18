Cygamesは18日、漫画配信サービス「サイコミ」で連載中の『終の退魔師 ―エンダーガイスター―』のボイスコミックを「サイコミ」のスぺコン、「サイコミ」の公式YouTubeチャンネルで公開した。【動画】小林親弘＆石川由依W主演公開された『終の退魔師』ボイスコミック『終の退魔師 ―エンダーガイスター―』は、「川島・山内のマンガ沼」(読売テレビ)や「アメトーーク!」(テレビ朝日)でもおすすめ作品として紹介された、最強