俳優の芳根京子が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（毎週火曜後10：00）の最終回（18日）を前に、佐藤隆太のクランクアップコメントが到着した。【写真多数】キャスト陣が続々とクランクアップ！本作は、水谷緑著『まどか26歳、研修医やってます！』『あたふた研修医やってます。』『離島で研修医やってきました。』（KADOKAWA刊）を原作に、“お医者さんだって、幸せになりたい！”と願う