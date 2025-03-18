ＪR西日本によりますと、きょう（18日）午前9時25分ごろ、JR瀬戸大橋線の「備前西市駅～妹尾駅」間にある「笹ケ瀬川第２橋梁」で、自動車が橋げたに接触しました。 現地に社員を派遣し安全確認のため、岡山駅～児島駅間で運転を一時、見合わせていましたが、午前10時半に運転を再開しました。この影響で、瀬戸大橋線のマリンライナーなど9本が運休し、6本に最大60分の遅れが生じ、2100人に影響が出たということ