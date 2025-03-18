Karen Freifeld[１７日 ロイター] - 米商務省の一部部署はここ数週間、職員に対し、中国の新興企業ディープシークが開発した生成ＡＩ（人工知能）を政府支給の機器で使用することを禁止すると通達した。ロイターが入手した電子メールと、この件に詳しい２人の関係者の話で分かった。職員に送付された電子メールでは「商務省の情報システムを安全に保つため、ディープシークのＡＩへのアクセスは全てのＧＦＥ（政府支給の機器）