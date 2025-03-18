筑波大学に進学する秋篠宮家の長男・悠仁さまの通学方法について、当面は東京から車で通うものの、つくば市内に新たに住居を設け、帰宅が遅くなる場合などに利用できるよう調整が進められていることが関係者への取材でわかりました。【写真を見る】【独自】悠仁さま筑波大学通学のためつくば市内に新たに住居を準備早朝深夜の通学や帰宅に備え当面は東京から車で通学悠仁さまは4月から茨城県つくば市の筑波大学に進学されま