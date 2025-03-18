[ベルリン １７日 ロイター] - 格付け会社ムーディーズは１７日、ドイツのフォルクスワーゲン（ＶＷ）の格付けを「Ａ３」から「Ｂａａ１」へ１段階引き下げた。Ｂａａ１は投資適格級では下から３番目の格付けとなる。ムーディーズは引き下げの理由として「Ｂａａ１への格下げは営業利益率とフリーキャッシュフローの最近の縮小を反映しており、今後数四半期にわたって回復材料はほとんど見込めない」とコメントした。ＶＷは今