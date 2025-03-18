【飢えた子羊】 Switch版：3月17日 配信停止 2P Gamesは3月17日、ビジュアルノベル「飢えた子羊」Nintendo Switch版について、日本のニンテンドーeショップでの販売を停止した。 販売停止の理由は、レーティング変更のため。すでに購入済みの場合はNintendo Switchでプレイできる。販売再開日程は、現在未定。 本作は、中国の明朝末期を舞台としたビジュアルノベル。主人公