【ベルリン共同】バルト3国リトアニアの首都ビリニュスの家具大手イケア店舗で昨年5月に放火事件があり、同国の検察は17日「ロシア情報機関が関与した疑いがある」と発表した。地元メディアなどが報じた。ウクライナ支援の弱体化を狙ったとされる。店舗に仕掛けられた爆発物が早朝に爆発し、火災が発生した。死傷者はいなかった。容疑者は10代のウクライナ国籍の男2人で、仲介者を通じて1万ユーロ（約163万円）の報酬で雇われ