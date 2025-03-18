今回の備蓄米放出は、政府が米価に介入していた時代に「先祖返り」する危うさもはらむ。戦後の食糧管理制度では、政府が、農家からコメを買い上げる生産者米価と、卸売業者に売り渡す消費者米価を決めていた。生産者米価は、コメ農家を支持基盤とする自民党族議員の政治力でつりあげられ、しばしば消費者米価を上回る「逆ざや」が発生した。高い米価はコメの過剰生産も助長する。政府は、消費者に売り切れない米を大量に抱え