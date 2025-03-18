流通の目詰まりを理由とする初の政府備蓄米の放出が18日から始まり、埼玉県内の倉庫で搬出作業が行われた。農林水産省によると、今後、落札した事業者への引き渡しが本格化する見通しで、早ければ3月末ごろには店頭に並ぶ予定だ。倉庫内にうずたかく積まれた備蓄米=2025年2月12日午前11時5分、埼玉県内、西岡臣撮影作業は午前9時半ごろから始まり、全国農業協同組合連合会（JA全農）が落札した2024年産の備蓄米（玄米）、計12