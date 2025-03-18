OECD＝経済協力開発機構は、今年の世界全体の実質経済成長率を3.1％と予測しました。トランプ政権の関税引き上げが悪影響を及ぼすとして、去年12月の予測から0.2ポイント下方修正しました。日本の成長率は0.4ポイント下方修正し、1.1％と予測しています。（「グッド！モーニング」2025年3月18日放送分より）