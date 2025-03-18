横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は１８日、雪と雷、突風に関する気象情報を発表した。低気圧や寒気の影響で、神奈川県西部では１８日夕から１９日明け方にかけて、箱根や丹沢など山地（標高５００メートル以上）を中心に積雪の可能性があるとして、交通障害や路面の凍結に留意するよう呼びかけている。また、県内では１８日夜遅くから１９日明け方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨などへの注意が必要