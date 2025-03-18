Amina Ismail[ブリュッセル １７日 ロイター] - シリアの復興について協議する欧州連合（ＥＵ）主導の会合が１７日、ブリュッセルで開かれ、アサド政権崩壊後の人道問題や安全保障への対応を支援するため、各国・機関が計５８億ユーロ（約６３億ドル）の資金を拠出することを表明した。この年次会合は２０１７年に始まり、ＥＵがアサド前政権抜きで主催してきた。昨年の会合では７５億ユーロの補助金と融資が集まったが、ＥＵ