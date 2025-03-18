アクリルロゴディスプレイに新シリーズ「アクリルロゴディスプレイSounds」より「アクリルロゴディスプレイSounds PlayStation(TM)」(3,300円)は登場。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年7月発送予定。2025年7月発送予定「アクリルロゴディスプレイSounds PlayStation(TM)」(3,300円)アクリルロゴディスプレイの新シリーズ「アクリルロゴディスプレイSounds」第1弾