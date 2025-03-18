ドル円理論価格1ドル＝148.12円（前日比-0.52円） 割高ゾーン：148.86より上 現値：149.40 割安ゾーン：147.39より下 過去5営業日の理論価格 2025/03/17148.64 2025/03/14148.28 2025/03/13148.90 2025/03/12148.93 2025/03/11147.41 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています