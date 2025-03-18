東京機械製作所が続伸している。１７日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を７１億３０００万円から７４億１０００万円（前期比２０．５％減）へ、営業利益を７０００万円から３億９０００万円（同３６．５％減）へ、最終損益を２億１０００万円の赤字から１億３０００万円の黒字（前期８３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。 原材料仕入れの調達時期の変更による輪転機新台の生