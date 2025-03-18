■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7958) 天馬 東証プライム (5136) トリプラ 東証グロース (9743) 丹青社 東証プライム (4380) Ｍマート 東証グロース (4174) アピリッツ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7011) 三菱重 東証プライム (6656) インスペック 東証ス