元AKB48でタレント・歌手の板野友美（33）が18日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。WBC出場選手の妻によるグループLINEについて語った。23年のWBCにも出場したヤクルトの高橋奎二投手の妻である板野。現在来日中のドジャースの夫人会の話題から、MCの山里亮太が「選手の皆さんとWBCで交流はあったんですか」と問うと、「本当にWBCに出てる選手も含めて人間力が高くて、めっちゃ優しいんですよ、私達家族