アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエル、真中まな、仲川瑠夏が、17日深夜放送のニッポン放送『FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜 深3:00)に出演した。【写真】代表曲「わたかわ」で魅了！初の全国ホールツアーファイナル公演を完走したFRUITS ZIPPER番組冒頭で真中が「今日私たち3人はお揃いのパジャマを着て放送しているんですけど」と説明。続けて早瀬が「私はあのちゃんさんのファンということ