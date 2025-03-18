Andrius Sytas[ビリニュス １７日 ロイター] - リトアニア検察当局は１７日、首都ビリニュスにある家具大手イケアの店舗で昨年発生した火災について、ロシア軍情報機関が放火を画策したとし、同社のロゴがウクライナ国旗と同じ色を使っているため標的にされた可能性があると示唆した。火災は昨年５月に発生。３日後には隣国ポーランドのショッピングセンターでも火災が発生し、同国当局はロシアの破壊工作の可能性があるとし