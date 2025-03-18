Nidal al-Mughrabi[カイロ １７日 ロイター] - イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意継続に向けた協議に進展の兆しが見えない中、パレスチナ自治区ガザで１７日、イスラエル軍の空爆により、パレスチナ人男性３人が死亡した。医療関係者が明らかにした。男性らは同じ家族で、調理用の薪を集めるためにガザ中心部の家を離れていた。住民によると、イスラエルが２週間以上にわたって燃料や食料、医薬品のガザへの搬入を禁止