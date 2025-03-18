久保建英が同点弾を演出も、レアル・ソシエダはラージョと2-2で引き分けスペイン1部レアル・ソシエダは現地時間3月16日にラ・リーガ第28節でラージョ・バジェカーノと敵地で対戦し、2-2で引き分けた。先発出場した日本代表MF久保建英はドリブル突破からのクロスで同点弾を演出するなど貢献。勝利は逃したものの、現地メディアでは「同点ゴールは彼の足から生まれた」「重要な役割を果たした」と評されていた。ソシエダは前半20