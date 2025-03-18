第９７回センバツ高校野球大会が１８日、開幕した。準々決勝、準決勝翌日の休養日を各１日をはさみ、１３日間にわたって熱戦が展開される。開会式では、Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅの「幾億光年」の演奏に乗って、史上４校目の春連覇を狙う健大高崎（群馬）を筆頭に３２校が北から南の順番に入場行進した。昨夏の甲子園大会から、開幕カードを争う２校は最後に行進。柳ケ浦と二松学舎大付が“しんがり”を務めた。直後に試合を控え