青柳博文監督（健大高崎／52歳）18日は大会連覇を狙う健大高崎（群馬）が登場、明徳義塾（高知）と対戦する。エースの石垣元気（3年）は高校生ナンバーワン右腕と評判。直球はMAX158キロで、今やメジャースカウトも注目する。青柳博文監督と石垣本人に話を聞いた。【春のセンバツ】1回戦の勝敗完全予想…大会屈指の好カード「健大高崎VS明徳義塾」は？◇◇◇──北海道出身の石垣は中学時代、無名だったそうですね