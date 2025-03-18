NEC6.5％、日立製作所6.2％、第一生命とアサヒビール7％、大和ハウス10％、ゼンショー11.24％、富国生命8.6％、コスモHD6.7％、JFEスチール6.6％、味の素6％……。2025年大企業の春闘では、満額、それ以上の賃上げ回答が相次いでいる。統計のカラクリに騙されちゃいけない…「実質賃金3カ月ぶりマイナス」の実態は「34カ月連続マイナス」一方、労働組合の中央組織・連合も6日、2939組合の賃上げ要求で6.09％（平均）、組合員が