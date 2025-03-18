政府に対する韓国青年たちの不信が世界の主要３０カ国のうち５番目に高いことが分かった。１７日（現地時間）、英国日刊フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が２０２３〜２０２４年に世界７万人を対象にしたギャラップの世論調査複数件を分析した結果によると、韓国の１５〜２９歳の青年６４．８％が政府を信じていないことが明らかになった。これはギリシャ（８６．９％）、イタリア（６８．４％）、米国（６６．１％）、英国（６５