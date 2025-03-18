フジテレビアナウンサー渡邊渚さん（27）が、26日スタートのYouTubeチャンネルの新番組「モデルプレスｘREAL VALUEインタビュー」で新MCを務める。同番組は、経営者たちの困難を乗り越えたエピソードや夢をかなえる秘訣などのトークを引き出す新ビジネス番組で、経営エンターテインメント番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画。初回出演者はREAL VALUE代表の溝口勇児氏（40）と発表された。【こちらも読む】フジテレビ日枝久