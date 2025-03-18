フジテレビの山粼夕貴アナ（37）が14日、「酒のツマミになる話」でナレーターに復帰することが発表され、話題になっている。山粼アナは1日付で育休から復帰。4月から本格的現場復帰となる模様だ。【写真】フジテレビ“女子アナ王国”崩壊のドミノ状態…永島優美&椿原慶子に加え、岸本理沙アナも電撃退社へ山粼アナは18年に吉本芸人のおばたのお兄さん（36）と結婚。23年8月に第一子が誕生。父子で「後期