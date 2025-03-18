2025年後期放送予定のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインに決定している郄石あかりさん（22）。近年では『ベイビーわるきゅーれ』シリーズなどでその才能を見せてきた若き実力派で、現在は、日曜劇場『御上先生』にも出演中だ。さらに放送中の、timeleszの佐藤勝利さんとダブル主演を務めるパラレルラブストーリー『アポロの歌』（MBS/TBS）も佳境に入っている。手塚治虫の原作コミックを実写化したドラマ『アポロの歌