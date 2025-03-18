―［メンズファッションバイヤーMB］― 「人生のマラソン」を走るためのロードマップを、わかりやすく提示した『ロードマップ』（MB著・扶桑社）は、人生の目標設定から具体的な行動プランまでを、マラソンになぞらえて説明しています。「地方で年収200万円」だったというメンズファッションバイヤーのMB氏に、独立して「MB」として成功するに至った経緯、また人生を豊かに生きるためのヒントを聞いてみました。◆マラソンのゴール