IVEのユジンが、グローバルファッションアイコンとしての地位を確立した。【写真】ユジン、“ワキ＆お腹出し衣装”ラグジュアリーファッション誌『10 Magazine USA』は最近、ユジンが登場する「ISSUE 4」デジタルカバーと雑誌カットを公開した。ユジンは洗練されたスタイリングで、圧倒的なビジュアルと唯一無二の魅力を放った。公開されたカバーイメージでは、ユジンがトレンディなドット柄のワンピース、独特なデザインのハイヒ