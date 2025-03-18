撮った写真を元にAIがサクラの健康状態を教えてくれます。キリンビールが発表したのは、スマホで写真を撮るだけでサクラの健康状況や樹齢を測定できる「桜AIカメラ」です。撮影された画像などの情報は自治体に提供され、手入れが必要なサクラを把握する手がかりになります。担当者は「ビールが楽しまれる花見などで活用し、気軽にサクラの保全活動に参加してほしい」と呼び掛けています。（「グッド！モーニング」2025年3