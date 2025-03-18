［東京１８日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比４７２円０５銭高の３万７８６８円５７銭と続伸してスタートした。米国市場での株高や為替の円安基調を好感する動きが先行している。一時５００円超高に上値を伸ばした。米半導体株高となる中、半導体関連株が総じて堅調で、ファーストリテイリングとともに指数の上昇をけん引。三菱商事などの商社株もしっかり。米著名投資家ウォーレン・バフェ