スーパーカーの魅力を次世代に伝える活動を続けるGGF-T株式会社が、ランボルギーニの歴代モデルを精密に再現した「ランボルギーニ・リミテッドエディション10」を数量限定で販売する。これは、人気の超精密スーパーカー消しゴムシリーズの最新作であり、ランボルギーニの象徴ともいえるカウンタックの系譜を中心に構成された特別なコレクションだ。【画像】ランボルギーニイオタ、ミウラ、カウンタック、ウラッコ、ウルス、Countac