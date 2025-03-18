ブルワーズ戦の8回から9番手で登板し、1回を2安打1失点だったパドレス・松井＝ピオリア（共同）【ピオリア（米アリゾナ州）共同】米大リーグは17日、各地でオープン戦が行われ、パドレスの松井はアリゾナ州ピオリアでのブルワーズ戦で八回から9番手で登板し、1回を2安打1失点だった。チームは14―8で勝った。レッドソックスの吉田は打撃練習などをこなした。メッツの千賀、マリナーズとマイナー契約の藤浪はブルペンで投球練習